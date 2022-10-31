В Туле ветром развернуло светофор на пересечении улиц Демонстрации и Болдина Фото: соцсети

Днем 30 октября в Туле на пересечении улиц Демонстрации и Болдина автомобилисты заметили нарушение: светофор, установленный на этом перекрестке оказался развернут в неправильную сторону.

Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы восстановили изначальное положение светофорного объекта уже к 13:30 и дополнительно затянули крепления: скорее всего, неизвестным хулиганом был ветер, который и повернул слабо зафиксированный светофор.