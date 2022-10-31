Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 октября 2022 6:22

В Туле ветром развернуло светофор на пересечении улиц Демонстрации и Болдина

Сотрудники дорожных служб восстановили его правильное положение вскоре после появления сообщения о происшествии
Источник:kp.ru
В Туле ветром развернуло светофор на пересечении улиц Демонстрации и Болдина

В Туле ветром развернуло светофор на пересечении улиц Демонстрации и Болдина

Фото: соцсети

Днем 30 октября в Туле на пересечении улиц Демонстрации и Болдина автомобилисты заметили нарушение: светофор, установленный на этом перекрестке оказался развернут в неправильную сторону.

Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы восстановили изначальное положение светофорного объекта уже к 13:30 и дополнительно затянули крепления: скорее всего, неизвестным хулиганом был ветер, который и повернул слабо зафиксированный светофор.