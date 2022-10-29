В Туле «поймали за руку» жителя Черни, пытавшегося угнать «Ладу Приора» Фото: Архив "КП"

29 октября около 02:00 в полицию тульского Криволучья обратился мужчина, живущий в Туле на улице Калинина. Он пояснил, что его автомобиль «Лада Приора» припаркован около дома, а несколько минут назад знакомые мужчины увидели, как неизвестный разбил стекло машины, и пытается ее угнать.

На место происшествия выехали оперативники, которые обнаружили и задержали нарушителя - 25-летний житель поселка Чернь, работающего в транспортной компании. Молодого человека доставлен в дежурную часть для разбирательства.

Сотрудники полиции установят все обстоятельства произошедшего и будет принято процессуальное решение. Подозреваемый дал признательные показания.