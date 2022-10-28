В школах Тульской области открылись новые аграрные классы Фото: материалы пресс-служб

27 октября в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах Тульской области открылись новые аграрные классы в рамках проекта центра изучения проблем сельских территорий. Ранее первый специализированный аграрный класс открылся в Дедиловском центре образования Киреевского района.

Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями, также школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Так, школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.

Наш регион выбран площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другое.