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Общество28 октября 2022 10:31

В школах Тульской области открылись новые аграрные классы

В них тульские школьники с раннего возраста будут учиться сельскохозяйственному труду
Источник:kp.ru
В школах Тульской области открылись новые аграрные классы

В школах Тульской области открылись новые аграрные классы

Фото: материалы пресс-служб

27 октября в трех школах в Богородицком, Кимовском и Новомосковском районах Тульской области открылись новые аграрные классы в рамках проекта центра изучения проблем сельских территорий. Ранее первый специализированный аграрный класс открылся в Дедиловском центре образования Киреевского района.

Цель проекта – с раннего возраста знакомить детей с сельскохозяйственными профессиями, также школьники приобретут начальные навыки в сельском хозяйстве, им будет легче поступить в аграрные вузы. Так, школьники смогут пообщаться с успешными фермерами Тульской области, принять участие в экскурсиях на аграрные предприятия региона, в том числе молочного и мясного животноводства.

Наш регион выбран площадкой для запуска проекта, так как здесь представлены практически все направления АПК: животноводство, растениеводство, переработка, производство комбикормов и другое.