В Тульской области 29 октября ГИБДД проведут мероприятие "Нетрезвый водитель" Фото: материалы пресс-служб

За 9 месяцев 2022 года на территории Тульской области зарегистрировали 117 ДТП с участием нетрезвых водителей. В этих авариях погибли 28 человек и 160 - получили ранения.

Для стабилизации обстановки с аварийностью 29 октября сотрудники Госавтоинспекции на территории региона проведут профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель", направленное на выявление людей, севших за руль автомобиля в состоянии опьянения.

Также в ГИБДД напоминают: если вы стали очевидцем или вам достоверно известен факт нетрезвого вождения, вы можете позвонить и сообщить об этом в дежурные части Госавтоинспекции:

- Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-95-07 или 32-95-54

- Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 "Крым" и М-4 "Дон"): 32-32-53 или 32-32-54

- Телефон горячей линии "Нетрезвый водитель": 32-38-38

- Для связи через мобильное приложение (Telegram, Viber): +7-999-374-36-13