Выставка «От натуры к образу»: туляков приглашают в путешествие по Кавказу Фото: материалы пресс-служб

В холодные осенние дни жители и гости Тулы смогут погрузиться в мир роскошной кавказской природы: в Выставочном зале Тулы 27 октября открылась персональная выставка живописца из Пятигорска Александра Рубца под названием «От натуры к образу».

Александр Михайлович Рубец - почётный член Российской академии художеств, вице-президент Творческого союза художников России, Председатель Ставропольского регионального отделения Творческого союза художников России. Со своими работами мастер знакомит тульскую публику впервые. Здесь можно увидеть пейзажи – любимый жанр художника («Вершины Кавказа», «У подножья горы Бештау. Осень», «Вечер в Адыл-Су»), натюрморты («Натюрморт с кумганом и хурмой», «Натюрморт с грушами и киви», «Кумаганы и гранаты») и портреты («Шашлычник Армен из Пятигорска», «Портрет Пиросмани»).

Название экспозиции на случайно, говорит художник: натурой для него служит природа, а суть образа состоит в том, что Рубец не стремится конкурировать с фотоаппаратом и изображать увиденное с ювелирной точностью. Для него важна передача колорита и состояния.