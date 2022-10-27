В Туле братья 18 и 16 лет украли из магазина и продали утюг Фото: Архив "КП"

В Туле в полицию с заявлением о краже обратилась специалист по безопасности одного из сетевых супермаркетов города. Как пояснила женщина, из торгового зала магазина на улице Шухова украли утюг. Предварительно, сумма ущерба составила 4 тысячи рублей.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности и местонахождение подозреваемых, которыми оказались двое неработающих братьев: ранее судимый 18-летний и 16-летний.

Спустя некоторое время молодых людей задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где они признались в содеянном. Похищенный утюг злоумышленники успели продать.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.