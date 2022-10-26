В грядущие выходные 29 и 30 октября туляков ждут магнитные бури Фото: Архив "КП"

В дни приближающихся выходных, 29 и 30 октября, жителей Тульской области ждут магнитные бури, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Они также продлятся на 31 октября, а также 1, 2 и 12 ноября.

Магнитные бури могут сказываться на состоянии чувствительных к магнитному полю людей, особенно тех, кто страдает от артериальной гипертонии и гипотонии, болезней сердца. Могут провоцировать у людей головную боль, мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, плохое самочувствие и перепады давления.