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Общество26 октября 2022 13:38

В грядущие выходные 29 и 30 октября туляков ждут магнитные бури

Это явление может сказываться на самочувствии людей, приводя к головным болям и проблемам с сердцем
Источник:kp.ru
В грядущие выходные 29 и 30 октября туляков ждут магнитные бури

В грядущие выходные 29 и 30 октября туляков ждут магнитные бури

Фото: Архив "КП"

В дни приближающихся выходных, 29 и 30 октября, жителей Тульской области ждут магнитные бури, сообщают в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Они также продлятся на 31 октября, а также 1, 2 и 12 ноября.

Магнитные бури могут сказываться на состоянии чувствительных к магнитному полю людей, особенно тех, кто страдает от артериальной гипертонии и гипотонии, болезней сердца. Могут провоцировать у людей головную боль, мигрень, учащенное сердцебиение, бессонницу, плохое самочувствие и перепады давления.