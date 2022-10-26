«Цветологика» развернется в Тульском музее изобразительных искусств Фото: Игорь Копытов

2023 год в России объявлен президентом Годом педагога и наставника.

В рамках этого события в Тульском музее изобразительных искусств запланирован цикл выставок «Учитель и ученики», на которых будут представлены детские художественные студии города оружейников, работы детей и педагогов.

Студия «Цветологика» была открыта в 2017 году педагогом и художником Натальей Теплинской. Сейчас здесь занимаются мальчики и девочки дошкольного и младшего школьного возраста с разными возможностями здоровья.

Выставка откроется в 15:00 28 октября в ТМИИ и продлится до 20 ноября 2022 года.