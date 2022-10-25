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Общество25 октября 2022 11:25

Тулячка примет участие в популярном телешоу кондитерских рекордов «Король десертов»

Выпуск с ее участием можно будет увидеть уже сегодня вечером
Источник:kp.ru
Тулячка примет участие в популярном телешоу кондитерских рекордов «Король десертов»

Тулячка примет участие в популярном телешоу кондитерских рекордов «Король десертов»

Фото: материалы пресс-служб

25 октября на телеканале «Пятница!» выйдет шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым.

В рамках передачи участники из разных городов России, включая тулячку - 44-летнюю Юлию Ельчанинову - будут изготавливать различные рекордные сладости: съедобные платья из шоколада, двухметровые дома из пряников, пирамиды из эклеров и другие. Кондитеры поборются за Кубок Агзамова, звание короля десертов и один миллион рублей.

Юлия Ельчанинова – кондитер-любитель и мастер зефирных цветов.

Выпуск выйдет в эфир в 19:00.