Тулячка примет участие в популярном телешоу кондитерских рекордов «Король десертов» Фото: материалы пресс-служб

25 октября на телеканале «Пятница!» выйдет шоу кондитерских рекордов «Король десертов» с Ренатом Агзамовым.

В рамках передачи участники из разных городов России, включая тулячку - 44-летнюю Юлию Ельчанинову - будут изготавливать различные рекордные сладости: съедобные платья из шоколада, двухметровые дома из пряников, пирамиды из эклеров и другие. Кондитеры поборются за Кубок Агзамова, звание короля десертов и один миллион рублей.

Юлия Ельчанинова – кондитер-любитель и мастер зефирных цветов.

Выпуск выйдет в эфир в 19:00.