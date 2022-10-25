В Тульской области на трассе М-4 в столкновении фуры и ГАЗели серьезно пострадала женщина Фото: материалы пресс-служб

24 октября в 13:45 на 246-м километре автодороги М-4 «Дон» в Богородицком районе Тульской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика.

По предварительной информации, 39-летний мужчина на грузовом автомобиле Mercedes-Benz Actros 1844 LS с полуприцепом Schmitz SK024 столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем ГАЗ A32R33 (ГАЗель) под управлением 23-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали водитель ГАЗа, который был отпущен после оказания медицинской помощи, и его 38-летняя пассажирка, которую госпитализировали с различными травмами.