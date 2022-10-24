В Тульской области под Белевом пьяный скутерист выехал на встречку и столкнулся с "Ладой" Фото: материалы пресс-служб

23 октября в 17:05 на 9-м километре автодороги «Белев - Чернь» в Белевском районе Тульской области произошло ДТП с участием пьяного скутериста.

По предварительной информации, нетрезвый 34-летний мужчина на скутере Motoland выехал на встречную полосу дороги, где столкнулся со встречным автомобилем Lada-217030 под управлением 62-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель и пассажир скутера госпитализированы с различными травмами. На момент происшествия мотошлемы у пострадавших отсутствовали.