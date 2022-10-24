В Туле запретят движение пешеходов по пешему мосту на Малых Гончарах

В тульском Заречье отремонтируют мостовой переход через железную дорогу, соединяющий улицы Малые Гончары и Железнодорожную: на соответствующем сайте размещена заявка на поиск подрядчика. На разработку документации, проектные и изыскательные работы для капитального ремонта сооружения администрация Тулы выделит 11 млн рублей.

Мост уже был обследован и признан аварийным, проверка выявила ряд серьезных дефектов: нарушенную гидроизоляцию, ржавчину, отслоение бетона, сильные уклоны, коррозию и трещины.

До проведения аварийно-восстановительных работ на мосту установят дорожные знаки 3.10 «Движение пешеходов запрещено».