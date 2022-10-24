Туляк украл у 78-летней соседки бидон, садовые ножницы и пилу Фото: Архив "КП"

В Туле 78-летняя жительница поселка Менделеевский стала жертвой кражи садового инвентаря. В полиции пострадавшая пояснила, что с придомовой территории пропали алюминиевый бидон, садовые ножницы и ручная пила.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий 59-летний туляк, живущий на одной улице с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.