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Происшествия24 октября 2022 9:21

Туляк украл у 78-летней соседки бидон, садовые ножницы и пилу

Полиции удалось выявить и задержать злоумышленника
Источник:kp.ru
Туляк украл у 78-летней соседки бидон, садовые ножницы и пилу

Туляк украл у 78-летней соседки бидон, садовые ножницы и пилу

Фото: Архив "КП"

В Туле 78-летняя жительница поселка Менделеевский стала жертвой кражи садового инвентаря. В полиции пострадавшая пояснила, что с придомовой территории пропали алюминиевый бидон, садовые ножницы и ручная пила.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался нигде не работающий 59-летний туляк, живущий на одной улице с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.