Россельхозбанк в Туле стал пятикратным обладателем премии «Тульский бренд»

Тульский региональный филиал Россельхозбанка в пятый раз стал обладателем премии «Тульский бренд». Награду в номинации «Финансы и страхование» из рук первого заместителя председателя Тульской областной Думы Марины Левиной получила заместитель директора Тульского регионального филиала Россельхозбанка Светлана Танаева.

«У многих Россельхозбанк ассоциируется в первую очередь с АПК. Действительно, всесторонняя поддержка аграриев региона, инвестиционное кредитование – один из приоритетов в нашей работе. И в этом направлении мы стремимся быть в числе первых. И в то же время банк внедряет новые, современные финансовые сервисы. А на региональном уровне мы также делаем все, чтобы обеспечить максимально комфортные условия обслуживания для каждого клиента, будь то представитель бизнес-сообщества или частное лицо. Надеюсь, у нас это получается – мы слышим все больше положительных отзывов от наших клиентов, и сегодняшняя награда – один из стимулов работать еще лучше. Спасибо за высокую оценку нашей работы», – сказала Светлана Танаева.

- «Тульский бренд» – уважаемая премия, которая выделяет лучшие компании нашего региона. Сегодня все работают в сложнейших условиях. Этот год складывается для всех очень непросто, особенно для бизнеса - год санкционного давления. Но, несмотря на все сложности, присутствующие в этом зале смогли не только удержать свое лидерство, но и прирасти новыми интересными проектами», - подчеркнул генеральный директор издательского дома «Дом прессы» Павел Коренюгин.

Премия «Тульский бренд» была учреждена издательским домом «Дом прессы», выпускающим газету «Комсомольская правда», журнал «Золотой квадрат», сайты tula.kp.ru и n71.ru, но по сути это знак народного признания. Победители премии определяются путем народного голосования. В этом году корреспонденты изданий «Комсомольская правда» в Туле и «Центр 71» выходили на улицы нашего города и спрашивали у горожан и гостей города, что, на их взгляд, является брендом Тульской области, какие предприятия являются ее визитной карточкой и услугами каких компаний они пользуются. В результате было опрошено более 400 респондентов, на портале n71.ru принято свыше 4,5 тысячи заполненных анкет. По результатам опроса определены победители в 12 номинациях.

Тульский региональный филиал Россельхозбанка в 2022 году стал номинантом в пятый раз. РСХБ целенаправленно наращивает свое присутствие в регионе: благодаря оптимальным условиям кредитования на протяжении нескольких лет увеличивается число частных клиентов, обсуживающихся в филиале. Традиционно пользуются популярностью сберегательные программы Россельхозбанка, объем средств, размещенных на вкладах и сберегательных счетах только в течение отчетного периода 2022 года увеличился на 11%. Филиал успешно реализует государственные программы, направленные на поддержку жилищного строительства и комплексного развития сельских территорий. «Сельская ипотека», «Ипотека с господдержкой», «Ипотека для семей с детьми» позволяют приобрести новое жилье или улучшить свои жилищные условия на льготных условиях.