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Общество21 октября 2022 14:24

23 октября в Туле временно изменят схему движения трамваев № 10 и 14

Это связано с проведением работ по опиловке деревьев на улице Воздухофлотской
Источник:kp.ru
23 октября в Туле временно изменят схему движения трамваев № 10 и 14

23 октября в Туле временно изменят схему движения трамваев № 10 и 14

Фото: Архив "КП"

23 октября с 9.00 до 13.00 в Туле временно изменят схему движения трамвайных маршрутов № 10 и № 14. Это связано с работами по опиловке деревьев, которые пройдут на улице Воздухофлотской на участке от Павшинского моста до улицы Болотова.

Трамваи будут ходить по следующей схеме:

№ 10 "ст-н «Металлург» – Кондитерская фабрика": ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал

№ 14 "пос. Менделеевский – Кондитерская фабрика": пр-т Ленина – ул. Болдина – ул. Оружейная – ул. Агеева – ул. Ф. Энгельса – ул. Советская – ул. Коминтерна – Московский вокзал