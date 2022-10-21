Мобилизованных жителей Тульской области учат оказывать первую медицинскую помощь Фото: материалы пресс-служб

Сотрудники территориального Центра медицины катастроф по инициативе минздрава Тульской области проводят занятия по оказанию первой помощи для жителей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Краткий курс, составленный с учетом многолетнего опыта специалистов скорой медицинской помощи, преподают на занятиях во всех мобилизационных пунктах региона.

Под руководством опытных медиков бойцы осваивают способы оказания первичной медпомощи при основных видах повреждений, наложение жгутов, повязок и турникетов, изучают тактику безопасной эвакуации раненых под огнем противника. Преподаватели демонстрируют, как с помощью носилок или подручных средств транспортировать пострадавшего до полевого медпункта.

«Мы стараемся рассказать о том, как спасти себя или товарища, доступным языком, избегая сложной терминологии. Искренне надеюсь, что навыки тактической медицины не пригодятся нашим бойцам в реальной жизни», - сказал главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.