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Общество21 октября 2022 8:39

В Туле изменится схема движения автобусов № 55 и 71

Изменения коснутся в первую очередь проезда маршрутов через микрорайон Петровский квартал
Источник:kp.ru
В Туле изменится схема движения автобусов №55 и 71

В Туле изменится схема движения автобусов №55 и 71

Фото: Архив "КП"

В Туле с 24 октября изменится схема движения автобусных маршрутов № 55 и № 71, об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Так, автобусный маршрут № 55 продлят до микрорайона Петровский квартал.

Схема движения: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – Маслово – Белоусовский бульвар – ул. Дубенская – ул. Петровская.

Маршрут № 55

Маршрут № 55

Фото: материалы пресс-служб

Автобусный маршрут № 71 возобновит движение по прежней схеме, исключая проезд через микрорайон Петровский квартал.

Схема движения: Красноармейский пр-т – ул. Федора Смирнова – ул. Павшинский Мост – ул. Чмутова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (Мясново) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – а/д «Р-132 – пос. Ударник» – а/д «Р-132».

Маршрут №71

Маршрут №71

Фото: материалы пресс-служб