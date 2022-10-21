В Туле изменится схема движения автобусов №55 и 71 Фото: Архив "КП"

В Туле с 24 октября изменится схема движения автобусных маршрутов № 55 и № 71, об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

Так, автобусный маршрут № 55 продлят до микрорайона Петровский квартал.

Схема движения: ул. Шоссейная – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Станиславского – ул. Николая Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – ул. Демонстрации – ул. Дмитрия Ульянова – Красноармейский пр-т – ул. Фрунзе – ул. Коминтерна – ул. Федора Смирнова – Павшинский мост – ул. Чмутова – Маслово – Белоусовский бульвар – ул. Дубенская – ул. Петровская.

Маршрут № 55 Фото: материалы пресс-служб

Автобусный маршрут № 71 возобновит движение по прежней схеме, исключая проезд через микрорайон Петровский квартал.

Схема движения: Красноармейский пр-т – ул. Федора Смирнова – ул. Павшинский Мост – ул. Чмутова – ул. Тихмянова – 18-й проезд (Мясново) – ул. Маршала Жукова – Одоевское шоссе – а/д «Р-132 – пос. Ударник» – а/д «Р-132».