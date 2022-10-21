Житель Тульской области осквернил Вечный огонь в Алексине и был задержан Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 19 октября, в Алексине Тульской области силовики заметили и задержали субъекта, который что-то жёг на Вечном огне мемориального комплекса на площади Победы. Задержанным оказался 37-летний местный житель, который признал свою вину и сознался в своих действиях. Как выяснили следователи, нетрезвый мужчина на территории мемориального комплекса обжигал в Вечном огне изоляцию электрического кабеля, который он принес с собой, чтобы затем сдать этот кабель в пункт приема металла. По факту осквернения символа воинской славы России возбудили уголовное дело. За совершение этого преступления Андрея могут приговорить вплоть до лишения свободы, сроком до 3 лет.