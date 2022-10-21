В Туле на улице Плеханова снова сошел с рельсов трамвай Фото: соцсети

Утром 21 октября в Туле на улице Плеханова в 7:35 произошло ЧП: с рельсов в районе дома № 21 по улице Кирова с рельсов сошел трамвай. Об этом происшествии очевидцы сообщили в соцсетях.

Как проинформировали в МКП «Тулгорэлектротранс», сход вагона произошел одной тележкой вправо, предположительно - из-за лопнувшего стыка. В 8:54 движение было восстановлено. На месте работает служба пути, вагон отправлен на осмотр в трамвайное депо.

Точная причина будет установлена после проведения расследования.