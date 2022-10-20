Туляк, посетивший сайт интим-услуг, заплатил 450 тысяч рублей мошеннику, грозившему обнародовать этот факт Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки семь жителей Тульской области в общей сложности лишились 1 376 922 рублей по вине мошенников. Как отмечают сотрудники полиции, все потерпевшие знали о фактах и способах мошенничества, но все равно поверили злоумышленникам.

На сегодня чаще всего встречаются случаи, когда обманщики звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить деньги на определенные банковские счета или номера сотовых телефонов. Так, 55-летняя жительница посёлка Лазаревское именно по такой схеме перевела преступникам свои сбережения - 667 582 рубля, а 54-летняя швея из Тулы отдала им 115 тысяч рублей.

А вот 27-летний туляк отдал звонившему с неизвестного номера 450 тысяч рублей, так как неизвестный угрожал распространить информацию о том, что молодой человек посещал сайт оказания интимных услуг.

45-летняя местная жительница Щёкинского района пыталась купить зимние автомобильные покрышки через Интернет, но попалась на уловки злоумышленников и лишилась 7 280 рублей, а 61-летняя жительница Кимовска «приобрела» в кредит комплект постельного белья за 87 060 рублей.

Кроме того, были за эти сутки и случаи так называемых «контактныех мошенничеств - две пенсионерки из Новомосковска, 85 и 82 лет, купили у мошенников якобы пожарные извещатели, за 10 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности мошенников и работают над их задержанием.