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Общество20 октября 2022 11:41

25 октября туляки смогут увидеть частичное солнечное затмение

Максимальная фаза перекрытия солнца составит 0,7 (или 63% солнечного диска)
Источник:kp.ru
25 октября туляки смогут увидеть частичное солнечное затмение

25 октября туляки смогут увидеть частичное солнечное затмение

Фото: Роман ЗЛОБИН

25 октября жители Тульской области смогут, если позволят погодные условия, наблюдать частное солнечное затмение, об этом сообщает Московский планетарий.

Затмение будет частичным - в нашем регионе максимальная фаза перекрытия солнечного диска луной составит 0,7, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%.

Начало затмения ожидается в 12.26, максимальная фаза наступит в 13.31, а завершение - в 14.54.

Отмечается, что максимальная фаза в 0,86 будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. Затмение будет видно также из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.