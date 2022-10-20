25 октября туляки смогут увидеть частичное солнечное затмение Фото: Роман ЗЛОБИН

25 октября жители Тульской области смогут, если позволят погодные условия, наблюдать частное солнечное затмение, об этом сообщает Московский планетарий.

Затмение будет частичным - в нашем регионе максимальная фаза перекрытия солнечного диска луной составит 0,7, то есть Солнце будет закрыто Луной максимум на 63%.

Начало затмения ожидается в 12.26, максимальная фаза наступит в 13.31, а завершение - в 14.54.

Отмечается, что максимальная фаза в 0,86 будет видна на территории Нижневартовского района Ханты-Мансийского АО в Западной Сибири. Затмение будет видно также из большей части Европы, Северной и Восточной Африки, Ближнего Востока, западных частей Азии и на островах Гренландии и Гернси.