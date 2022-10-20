Начальник одной из исправительных колоний Тульской области подозревается в получении крупной взятки
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Начальник одной из исправительных колоний Тульской области подозревается в получении им, как должностным лицом, взятки в значительном размере за заведомо незаконные действия либо бездействие. Подозрения основаны на материалах регионального УФСБ России.
По версии следствия, в июне 2022 года начальник исправительной колонии получил через посредника взятку в значительном размере. Взамен он должен был позволить одному из осужденных, отбывающих наказание в этой колонии, проживать вне отряда и пользоваться средствами мобильной связи с доступом в интернет.
В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства совершённого преступления, в том числе устанавливают возможные иные эпизоды преступной деятельности. Подозреваемого задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.