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Происшествия20 октября 2022 9:16

В Туле на улице Токарева на пешеходном переходе сбили ребенка

Пострадавшего госпитализировали с ушибами
Источник:kp.ru
В Туле на улице Токарева на пешеходном переходе сбили ребенка

В Туле на улице Токарева на пешеходном переходе сбили ребенка

Фото: соцсети

Вечером накануне, 19 октября, в Туле на улице Токарева в районе дома №44 произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По свидетельствам людей, все произошло на пешеходном переходе возле школы: ребенок, спешивший к машине матери, перебегал дорогу по "зебре", когда на него наехал автомобиль "Фольксваген".

в результате происшествия ребёнка госпитализировали с ушибами.

В Туле на улице Токарева на пешеходном переходе сбили ребенка

В Туле на улице Токарева на пешеходном переходе сбили ребенка

Фото: соцсети