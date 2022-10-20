В Туле на улице Токарева на пешеходном переходе сбили ребенка Фото: соцсети

Вечером накануне, 19 октября, в Туле на улице Токарева в районе дома №44 произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

По свидетельствам людей, все произошло на пешеходном переходе возле школы: ребенок, спешивший к машине матери, перебегал дорогу по "зебре", когда на него наехал автомобиль "Фольксваген".

в результате происшествия ребёнка госпитализировали с ушибами.