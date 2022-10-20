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Здоровье20 октября 2022 9:41

На 20 октября за сутки в Тульской области коронавирусом заразился 51 человек

Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек
Источник:kp.ru
На 20 октября за сутки в Тульской области коронавирусом заразился 51 человек

На 20 октября за сутки в Тульской области коронавирусом заразился 51 человек

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 16 октября, 11:00, за сутки в Тульской области выявили 51 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 185 677 пациентов. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 8 человек.

41 человек выздоровел от коронавируса за этот же период, а всего успешно преодолели болезнь 178 879 человек.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 326 человек.