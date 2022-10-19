В Новомосковске Тульской области мужчина в пьяной ссоре зарезал собутыльника и сдался полиции Фото: материалы пресс-служб

17 октября в общежитии на ул. Куйбышева в Новомосковске нашли тело 27-летнего молодого человека. На теле были признаки насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Как установило следствие, 17 октября в комнате общежития потерпевший выпивал с 37-летним жителем Узловского района, когда между ними вспыхнула ссора. В ходе выяснения отношений старший из собутыльников взял нож и ударил им молодого человека в шею. От полученного ранения потерпевший скончался на месте происшествия, а подозреваемый самостоятельно сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время следователи СК устанавливают объективную картину случившегося. Подозреваемого задержали, с ним ведутся следственные действия. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.