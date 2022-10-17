В Туле приезжий из Санкт-Петербурга устроил на дороге разборку с таксистом Фото: соцсети

В Туле на дороге на улице Волкова вечером 16 октября компания мужчин восточной наружности устроила разборки с таксистом, который вез пассажиров. Обин из пассажиров заснял происходящее на видео и выложил в соцсети.

По предварительной информации, причиной скандала стал дорожный маневр, правда, так и не ясно, чей именно - Hyundai, на котором ехали скандалисты, или такси. Правда, по словам пассажира такси, подрезали их именно восточные мужчины.

Так или иначе, но в какой-то момент иномарка перекрыла путь такси, мужчины, которые из нее вышли, несколько раз ударили по машине и принялись ругаться с таксистом, но он повел себя стойко и не позволил ситуации дойти до драки.

В итоге скандалистов успокоили прибывшие на место происшествия полицейские, причем одного, самого неугомонного, задержали и доставили в местную дежурную часть.

Задержанный оказался 34-летним безработным жителем Санкт-Петербурга. На него составили протокол по статье "Мелкое хулиганство".