За выходные в Тульской области выявили 45 пьяных водителей Фото: Архив "КП"

По данным Госавтоинспекции Тульской области, за минувшую пятницу и выходные дни, с 14 по 16 октября, в регионе выявили 45 водителей, севших за руль пьяными. протоколы были составлены:

- за нетрезвое вождение - на 17 водителей;

- за нетрезвое вождение лицами, не имеющими водительских прав - на 2 водителей;

- за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на опьянение – на 18 водителей;

Восемь водителей попались пьяными за рулем не в первый раз , и в отношении них были собраны материалы уголовного дела.

Кроме того, в отношении 10 водителей составили протоколы за вождение автомобиля лицом, заведомо лишенным водительских прав.