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Происшествия17 октября 2022 7:22

В Туле снова сошел с рельсов трамвай: теперь на улице Энгельса

На месте уже работает ремонтная бригада
Источник:kp.ru
В Туле снова сошел с рельсов трамвай: теперь на улице Энгельса

В Туле снова сошел с рельсов трамвай: теперь на улице Энгельса

Фото: соцсети

Утром 17 октября в Туле на улице Фридриха Энгельса сошел с рельсов трамвай, о происшесвтии сообщили очевидцы в телеграм-канале "т а к и ж и в е м".

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», ЧП произошло в 8:49. В данный момент на месте работает аварийная бригада и служба пути, сотрудники которых осмотрят трамвайное полотно, а вагон направят в трамвайное депо для установления причины схода.

В ближайшее время движение будет восстановлено.

В Туле снова сошел с рельсов трамвай: теперь на улице Энгельса

В Туле снова сошел с рельсов трамвай: теперь на улице Энгельса

Фото: соцсети