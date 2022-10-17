Опята и белые: в Тульской области в разгаре грибной сезон Фото: соцсети

Октябрь перевалил за середину, и грибной сезон в разгаре: как сообщают жители Тульской области, в лесах региона полно грибов. В соцсетях грибники делятся фотографиями щедрого улова - в основном сейчас "берут" белые грибы и опята, хотя попадаются и подосиновики, и рыжики, и маслята.

Любители тихой охоты набирают ведрами и корзинами грибы под Алексином, Кимовском и Богородицком, в окрестностях Тулы и в других районах Тульской области:

"Демидовка. Погуляли. Еле донесли. С двух пакетов получилось почти 5 ведер. Два пакета отдали. День отца получился отличный!" - пишет Иван Иванов в одной из тульских групп.

А вот Татьяна Шахова сетует:

"Демидовская. Машин много, а грибы найти ещё надо. Перед нами машина уезжала, сказали что всего горсть нашли. Мы пару часов походили листву погребли и всего одну поляну нашли где они были. С ведро набрали. В общем в основном листвой пошуршали и домой".

"Ездили за 200 км - ничего не нашли, пошли в наш лес - 2 ведра за час", - делится Елена Жукова.

"Какое счастье неожиданно встретить шикарный и урожайный пень! Мой любимый лес, люблю тебя, Венёвский район!" - пишет Мария Ефремова.

Опята и белые: в Тульской области в разгаре грибной сезон Фото: соцсети

Опята и белые: в Тульской области в разгаре грибной сезон Фото: соцсети

Опята и белые: в Тульской области в разгаре грибной сезон Фото: соцсети