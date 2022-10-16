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Общество16 октября 2022 11:01

В Центральном парке Тулы всего на два дня открылась выставка «Каникулы в Арктике»

Виртуальная прогулка позволяет «побывать» в девяти арктических регионах
Источник:kp.ru
В Центральном парке Тулы всего на два дня открылась выставка «Каникулы в Арктике»

В Центральном парке Тулы всего на два дня открылась выставка «Каникулы в Арктике»

Фото: материалы пресс-служб

Накануне, 15 октября в Тулу прибыл мультимедийный автобус-музей «Каникулы в Арктике». Экспозиция рассказывает посетителям о девяти арктических регионах, позволяет узнать экологическое состояние Арктики, а в чуме рядом с автобусом организованы мастер-классы.

Автобус-музей работает на большом кругу Центрального парка имени Белоусова 15 и 16 октября с 11.00 до 20.00. Записываться на экскурсию на «Каникулы в Арктике» нужно заранее из-за ограничения вместимости мультимедийного автобуса.

В Центральном парке Тулы всего на два дня открылась выставка «Каникулы в Арктике»

В Центральном парке Тулы всего на два дня открылась выставка «Каникулы в Арктике»

Фото: материалы пресс-служб