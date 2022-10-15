Тульские строители подготовили к отопительному сезону 16 домов в Мариуполе Фото: материалы пресс-служб

Тульская область продолжает восстанавливать дома и коммунальные сети Мариуполя в рамках соглашения с Донецкой Народной Республикой. Так, уже 16 многоквартирных домов готовы к отопительному сезоны - в них капитально отремонтировали кровли, системы водоотведения, водо-, тепло-, электро- и газоснабжения, а также подключили дома к магистральным инженерным сетям. Заменили около 2,8 тысяч оконных блоков. В квартиры вернулись жители.

Продолжается подготовка к отопительному сезону на закрепленной за регионом территории Мариуполя - чтобы уменьшить аварийность, в Левобережном заменили магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения, запорную арматуру, провели ревизию и обслуживание сетей водоотведения. Водоснабжение и водоотведение всех объектов проходят в штатном режиме. Опрессовано 2,5 км внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Идет строительство блочно-модульной котельной с существенным опережением графика: уже устроено основание, смонтированы дымовые трубы. Всё технологическое оборудование доставили на строительную площадку и смонтировали его основную часть. Завершились основные работы по подключению к сетям газо- и водоснабжения, а также водоотведения, пробурили скважину, чтобы обеспечить резервное водоснабжение.

. Фото: материалы пресс-служб

Завершился ремонт общежития профессионального лицея, которое передадут под маневренный жилищный фонд. В ближайшее время здесь разместят мариупольцев, оставшихся без крыши над головой.

Напомним, что в сентябре после капитального ремонта открылся детский сад. Полностью заменены инженерные сети, кровля и фасад. Выполнены отделочные работы помещений. Детский сад принимает детей от 1 до 7 лет, предусмотрено 11 групп.