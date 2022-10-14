Тулячка через суд требует 300 тысяч рублей компенсации от хозяйки собаки, укусившей ее дочь Фото: Архив "КП"

Мать несовершеннолетней девочки из Тулы подала иск на тулячку - хозяйку собаки породы хаски. Истица требует возместить материальный ущерб и компенсировать моральный вред ее ребенку, нанесенные нападением собаки.

Как заявила мать девочки, в июне 2022 года у родника в поселке Скуратово, расположенном в Парковом проезде, хаски, принадлежащий ответчице, укусил девочку, нанеся рваную рану правого предплечья. Рана была достаточно серьезной, чтобы потребовалось доставить ребенка в больницу.

Истица просит взыскать с хозяйки компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей и расходы на лечение - 250 тысяч рублей.

Суд пройдет 8 ноября 2022 года.