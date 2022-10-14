Пряники и обед кузнеца: в Туле прошли съемки очередного выпуска передачи «Гастротур» для телеканала «Пятница» Фото: материалы пресс-служб

13 октября в ремесленном дворе «Добродей» сняли очередной выпуск телепередачи «Гастротур» для телеканала «Пятница». Ведущий программы Дмитрий Левицкий в компании мастера-добродея Николая Грибанова научился растапливать тульский жаровой самовар, выпил чаю с тульскими сладостями и выковал шампур, на котором прямо в кузнечном горне приготовили обед кузнеца – запеченную картошку с салом, а также тыкву, фаршированную картошкой и грибами, и десертное яблоко с корицей и медом.

. Фото: материалы пресс-служб

Кроме того, на съемках в Туле Левицкий приготовил тульский пряник, посетил производство белевской пастилы и познакомился с шедеврами из кулинарной книги Софьи Толстой, по рецептам которой в Ясной Поляне готовили повседневные и праздничные блюда.

Телеведущий признался, что это было одно из самых ярких гастрономических путешествий за два сезона программы. Тульский выпуск передачи выйдет в эфир 30 октября.