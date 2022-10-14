48-летний мужчина пострадал при пожаре в Новомосковске Тульской области Фото: материалы пресс-служб

13 октября в 20:06 в пожарную службу сообщили, что горид одна из квартир жилого дома по улице Солнечная в Новомосковске. На место происшествия выехали 2 пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах здания. Однако, приехав на место, они установили, что пожар уже ликвидировал жилец квартиры.

48-летний мужчина пострадал от огня, получив ожоги рук и ног. Балкон обгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.