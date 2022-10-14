В Ясногорске Тульской области водитель на грузовике снес заправочный автомат на АЗС и скрылся в лесу
Фото: соцсети
Как сообщают в соцсетях очевидцы, накануне днем в Ясногорске произошло необычное ЧП: молодой человек, водитель грузовика-самосвала, снес автомобилем заправочный автомат на АЗС и уехал. Отъехав на некоторое расстояние, молодой человек бросил свой автомобиль и скрылся в лесу. По имеющейся информации, беглеца пока не нашли.
Свидетели происшествия отмечают, что все это произошло после того, как дебошира отказались бесплатно заправить.
Молодой человек бросил свой автомобиль и скрылся в лесу
Фото: соцсети