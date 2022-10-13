В Тульской области 17-летний юноша украл из вагончика строителей три ноутбука Фото: Архив "КП"

В Донском Тульской области в полицию с заявлением о краже обратился инженер тульской оборонной организации. Он пояснил полицейским, что некто, отжав пластиковое окно вагончика, принадлежащего их организации и стоящего на строительной площадке по улице Стрелковой дивизии, украл 3 ноутбука.

Сотрудники полиции, проведя проверку, установили, что похитителем был неработающий житель микрорайона Центральный, 17-летний юноша. Спустя некоторое время молодого человека задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства. Там он признался в содеянном, а похищенные ноутбуки изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого поместили под подписку о невыезде.