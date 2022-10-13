Фонтан у памятника Л.Н. Толстому в Туле отремонтируют до середины ноября
Фото: материалы пресс-служб
В сквере у памятника Льву Толстому продолжается ремонт прямоугольных фонтанных чаш. На данный момент сотрудники подрядной организации провели демонтаж бетонных оснований чаш и пластиковых труб.
Сейчас специалисты готовят основание для укладки новых стальных труб и заливки монолита. Также отремонтируют насосное оборудование, заменят форсунки и электрику. Обновленный фонтан планируют оборудовать светильниками.
Ремонт завершат до середины ноября.