Фонтан у памятника Л.Н. Толстому в Туле отремонтируют до середины ноября Фото: материалы пресс-служб

В сквере у памятника Льву Толстому продолжается ремонт прямоугольных фонтанных чаш. На данный момент сотрудники подрядной организации провели демонтаж бетонных оснований чаш и пластиковых труб.

Сейчас специалисты готовят основание для укладки новых стальных труб и заливки монолита. Также отремонтируют насосное оборудование, заменят форсунки и электрику. Обновленный фонтан планируют оборудовать светильниками.

Ремонт завершат до середины ноября.