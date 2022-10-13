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Общество13 октября 2022 12:07

Фонтан у памятника Л.Н. Толстому в Туле отремонтируют до середины ноября

Работы проводят за счет средств муниципального бюджета
Источник:kp.ru
Фонтан у памятника Л.Н. Толстому в Туле отремонтируют до середины ноября

Фонтан у памятника Л.Н. Толстому в Туле отремонтируют до середины ноября

Фото: материалы пресс-служб

В сквере у памятника Льву Толстому продолжается ремонт прямоугольных фонтанных чаш. На данный момент сотрудники подрядной организации провели демонтаж бетонных оснований чаш и пластиковых труб.

Сейчас специалисты готовят основание для укладки новых стальных труб и заливки монолита. Также отремонтируют насосное оборудование, заменят форсунки и электрику. Обновленный фонтан планируют оборудовать светильниками.

Ремонт завершат до середины ноября.