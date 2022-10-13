Студента из Тульской области оштрафовали за попытку продать холодное оружие Фото: Архив "КП"

В Узловой Тульской области прошел суд над студентом, который обвинялся в незаконном сбыте холодного оружия.

Как установил суд, в июне 2022 года молодой человек, учащийся в одном из техникумов Узловой, нашел в лесу охотничий нож и решил его продать через сайт бесплатных объявлений. Получив отклик, он договорился о встрече с покупателем рядом с вокзалом на станции Узловая-1, но во время сделки продавца задержали сотрудники транспортной полиции.

Суд признал молодого человека виновным и, с учетом характеристики личности и обстоятельств дела, приговорил его к штрафу в 15 000 рублей.