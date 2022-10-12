Тульский музей-заповедник «Куликово поле» представил новую книгу «Куликовская битва. Героическая история для детей» Фото: материалы пресс-служб

12 октября, в день рождения Дмитрия Донского, государственный музей-заповедник «Куликово поле» презентовал книгу «Куликовская битва. Героическая история для детей».

Книга, автором которой стала руководитель пресс-службы музея Любовь Котикова, предназначена для самых маленьких читателей и описывает события, которые донесли до нас литературные памятники Куликовского цикла.

Отмечается, что в прошлом году у Любови уже выходила книга для детей 8 лет и старше «Сказ о Дмитрии Донском и Мамаевом побоище», а в далеком 2005 году она готовила текст для альбома-раскраски.

Отношение ребенка к событиям прошлого формируется через эмоциональный рассказ и яркие картины, уверена автор, а потому выбрала стилистику русских героических сказов, чтобы познакомить ребят с героями Мамаева побоища и историческими персонами XIV века.

Факты, описанные в книге, выверены историками музея-заповедника. Иллюстрации для «Куликовской битвы» в стилистике летописных миниатюр создала известная российская художница и поэтесса, кандидат искусствоведения Дарья Герасимова.

. Фото: материалы пресс-служб

Приобрести книгу можно в сувенирных лавках музея-заповедника на Куликовом поле и в Туле, а также заказать по почте через сайт музея.

Возрастные рекомендации – 5+.