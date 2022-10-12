Что за наука оология: туляков приглашают в экзотариум на День яйца Фото: материалы пресс-служб

В эти выходные, 15 – 16 октября, «Тульский областной экзотариум» приглашает всех желающих познакомиться и подружиться с наукой оологией, посвященной изучению яиц.

Яйцо – стадия, от которой зависит не только появление особи, но и продолжение рода. Сотрудники зоопарка жаждут поделиться сведениями и интересными фактами о яйцах. Одновременно с выставкой "От первого яйца" гости могут посетить следующие станции:

12:30 и 15:30 - Интерактивное занятие (в выставочном зале) «От первого яйца»

11.30, 13.00, 14.30 и 16.00 - Тематические экскурсии «Яйцекладущие животные» (экспозиция) 11.30 - 16.30 - Интерактивное занятие «По страницам сказок» (лекторий) 11.30 - 16.30 - Тематический мастер-класс «Кто появился из яйца» (экспозиция) Посещение мероприятия включено в стоимость входного билета на экспозиции в ЦПКиО им. П.П. Белоусова.