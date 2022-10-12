В Тульской области 9 продленных групп открыли в школах и детских садах Фото: Архив "КП"

В тульских школах и детских садах открыли 9 дежурных групп с удлиненным режимом работы - это группы, в которые входят дети сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Если родители перешли на сменный режим работы и им не с кем оставить своих детей, они могут обратиться в школу или в детский сад с заявлением о продлении времени пребывания ребенка, сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Две группы открыты на базе детских садов № 10 и 20 в Богородицком районе (до 20:00), одна группа в Центре развития ребенка №3 в Туле (круглосуточно),четыре группы в детских садах ЦО №1 и ЦО №18, а также в Центре развития ребенка №6 в Туле (до 21:00), две группы в центрах образования №№1 и 45 для школьников (до 20:00).

В дежурных группах в детских садах работают няня и воспитатель, в школах — учитель. Для ребят в дошкольных учреждениях организован ужин, а перед сном им дают молоко. Если дежурная группа работает круглосуточно, малышам помогают подготовиться ко сну, умыться. С ними играют в игры и читают на ночь.

При необходимости в регионе могут открыть дополнительные дежурные группы.