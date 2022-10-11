В Туле готовят к зиме цветники на улицах города Фото: материалы пресс-служб

В Туле продолжаются работы по подготовке цветников к зиме: сотрудники компании-подрядчика снимают с клумб однолетние растения и многолетнюю рассаду и готовят почву к посадке луковичных – тюльпанов. Завершить все работы планируется к 17 октября.

Всего к зиме подготовят цветники на 60 объектах, на 50% из них работы выполнены. Так, к посадке луковичных цветов подготовили клумбы в поселке Косая гора, на проспекте Ленина, у Тульского театра драмы, в Пушкинском сквере, в сквере Героям Тульского рабочего полка, у входа в Комсомольский парк, в сквере 70-летия Победы, на клумбах у памятника «Тулякам, ушедшим в бессмертие» в поселке Менделеевском, у монумента «Тулякам – Героям Советского союза».

По окончании работ по подготовке почвы подрядная организация в оптимальные для посадки высадит тюльпаны на 55 объектах. Планируемый срок начала посадки – вторая декада октября.