598 жителей Тульской области стали добровольцами, подав заявления через портал Госуслуг Фото: Алексей ФОКИН

Накануне в ходе оперативного совещания обсудили вопросы, касающиеся частичной мобилизации.

Как рассказал военный комиссар региона Александр Сафронов, с 1 октября граждане, состоящие на воинском учете и желающие служить добровольцами, могут подать заявления через Единый портал государственных услуг, и 598 жителей области уже обратились с такими заявлениями. Из них отработали 446.

Кроме того, 29 добровольцев прибыли в военные комиссариаты.

Те, кого нельзя призвать по мобилизации, выразили желание проходить военную службу в добровольческих отрядах «Барс».