За сутки в Тульской области на 7 октября выявили 147 новых случаев коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 7 октября, 11:00, в Тульской области за сутки выявили 147 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 184 528 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 18 человек.

340 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 175 040.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 314 человек.