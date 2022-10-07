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Здоровье7 октября 2022 9:00

За сутки в Тульской области на 7 октября выявили 147 новых случаев коронавируса

340 человек выздоровели от ковида за этот же период
Источник:kp.ru
За сутки в Тульской области на 7 октября выявили 147 новых случаев коронавируса

За сутки в Тульской области на 7 октября выявили 147 новых случаев коронавируса

Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 7 октября, 11:00, в Тульской области за сутки выявили 147 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 184 528 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 18 человек.

340 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зарегистрировали 175 040.

Летальный исход от осложнений, вызванных ковидом, подтвердили у 1 пациента, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 314 человек.