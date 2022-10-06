Анти-шекспировская драма по-тульски: мужчина устроил поножовщину из-за отношений их детей
Фото: Архив "КП"
48-летний житель Суворовского района Тульской области был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
В суде установлено, что в ночь с 9 на 10 мая 2022 года подсудимый поссорился со знакомым у у подъезда его дома и ударил 50-летнего мужчину ножом. Причиной ссоры стало то, что их с потерпевшим дети не оформляют официально свои семейные отношения.
Нанесенная злоумышленником колото-резаная рана повлекла тяжкий вред здоровью.
Суд приговорил мужчину к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.