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Происшествия6 октября 2022 14:40

48-летний житель Тульской области украл у своего будущего тестя швейную машинку и электроинструменты

Безработный сожитель дочери потерпевшего сознался в краже
Источник:kp.ru
48-летний житель Тульской области украл у своего будущего тестя швейную машинку и электроинструменты

48-летний житель Тульской области украл у своего будущего тестя швейную машинку и электроинструменты

Фото: Архив "КП"

В полицию Щекинского района обратился 66-летний житель села Карамышево, который рассказал, что из его дома пропали швейная машинка и электроинструменты.

В ходе проверки полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя, и в дальнейшем эта версия подтвердилась. 48-летний безработный сожитель дочери заявителя сознался в краже.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.