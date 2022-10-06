48-летний житель Тульской области украл у своего будущего тестя швейную машинку и электроинструменты Фото: Архив "КП"

В полицию Щекинского района обратился 66-летний житель села Карамышево, который рассказал, что из его дома пропали швейная машинка и электроинструменты.

В ходе проверки полицейские предположили, что к хищению может быть причастен кто-то из близкого окружения заявителя, и в дальнейшем эта версия подтвердилась. 48-летний безработный сожитель дочери заявителя сознался в краже.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.