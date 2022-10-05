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Общество5 октября 2022 13:46

Сотрудники тульской Госавтоинспекции помогли доставить в больницу беременную женщину

Ей стало плохо в дороге, и инспекторы со спецсигналами сопроводили машину ее супруга до ближайшей больницы
Источник:kp.ru
Сотрудники тульской Госавтоинспекции помогли доставить в больницу беременную женщину

Сотрудники тульской Госавтоинспекции помогли доставить в больницу беременную женщину

Фото: материалы пресс-служб

29 сентября в Туле инспекторы ГИБДД Роман Бороздов и Вячеслав Воронцов, патрулировавшие учатсок трассы М-2 «Крым», около 23:00 на 269-ом километре трассы заметили припаркованный на обочине автомобиль Chevrolet Lacetti с включенной аварийной сигнализацией.

Водитель рассказал инспекторам, что в машине находится его беременная супруга, которой в дороге внезапно стало плохо. Полицейские, не теряя времени, включили специальные звуковые и световые сигналы и сопроводили автомобиль в ближайшую больницу.

Благодаря действиям стражей порядка, женщине своевременно оказали квалифицированную помощь. Позднее супруг беременной позвонил на телефон доверия УМВД России по Тульской области и поблагодарил сотрудников ДПС за помощь.