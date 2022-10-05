Тульский коллектив Центра медицины катастроф пополнили почти 100 молодых специалистов Фото: материалы пресс-служб

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения, в этом сентябре на подстанции скорой помощи в Туле и районах пришли работать 4 врача и 94 средних медицинских работника. Большинство из них — выпускники областного медколледжа, с которым тесно сотрудничает Центр медицины катастроф.

Молодые специалисты уже начали выезжать на вызовы под руководством опытных наставников, кроме того, в симуляционном центре учреждения они улучшают свои практические навыки.

Отмечается, что 38 молодых специалистов Центра уже заключили договор с министерством здравоохранения региона и будут получать ежегодно специальные выплаты по 90 тысяч рублей в течение 5 лет работы. Еще 5 сотрудников смогут претендовать на ежемесячную компенсацию расходов за аренду жилья в 2022 году. До конца года штат Центра пополнят еще 4 врача выпускника медицинского института ТулГУ.

Сегодня в Центре медицины катастроф работает более двух тысяч сотрудников. В структуру Центра входят 25 подстанций скорой медицинской помощи и 26 остановочных пункта, которые охватывают все районы Тульской области.