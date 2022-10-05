Тульские солдаты-срочники не будут участвовать в СВО Фото: Архив "КП"

4 октября в рамках работы областной призывной комиссии под председательством губернатора Алексея Дюмина военный комиссар Тульской области Александр Сафронов рассказал о подготовке к призывной кампании на срочную военную службу.

В частности, он сообщил, что военнослужащие-срочники не будут участвовать в специальной военной операции, а увольнение со срочной службы пройдет, как обычно, через год после призыва.

Напомним, Указом Президента сроки осеннего призыва на срочную военную службу перенесли: призыв будет проводиться с 1 ноября по 31 декабря.