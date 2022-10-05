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Общество5 октября 2022 6:42

Председателем правительства Тульской области вместо Шерина станет Вячеслав Федорищев

О кадровых перестановках в региональном правительстве сообщил губернатор Алексей Дюмин
Источник:kp.ru
Председателем правительства Тульской области вместо Шерина станет Вячеслав Федорищев

Председателем правительства Тульской области вместо Шерина станет Вячеслав Федорищев

Фото: Архив "КП"

4 октября в ходе оперативного совещания губернатор Алексей Дюмин сообщил о кадровых перестановках в региональном правительстве.

Так, накануне стало известно, что первый заместитель губернатора – председатель Правительства Тульской области Валерий Шерин уже со следующего понедельника перейдет на работу в одну из государственных корпораций. Председателем Правительства Тульской области будет назначен первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев.

Алексей Дюмин поблагодарил Валерия Шерина за совместную работу и выразил уверенность, что на новом месте ему удастся добиться высоких результатов. Также он наградил Валерия Шерина Золотой медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» за достижение значимых результатов в государственной и общественной сферах деятельности, большой вклад в социально-экономическое развитие Тульской области.